Энергетика
Россия бьёт рекорды по добыче нефти и экспорту газа
Россия бьёт рекорды по добыче нефти и экспорту газаRusvesna.su06:10
По итогам 2018 г. добыча газа составит около 723 млрд кубических метров, а объем экспорта — 245 млрд кубометров. Министр энергетики Александр Новак заявил, что это рекордные показатели.
Rusvesna.su06:10
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Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.
— Александр Новак, российский политикКалининград 24 06:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Энергетика
Новак спрогнозировал добычу нефти в России с учетом сделки ОПЕК+
Россия в 2019 г. снизит добычу нефти примерно до 552 млн т с учетом сделки ОПЕК+, рассказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 02:15
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Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций
Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным
Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.
Обновлено в 09:02
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Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
За 11 месяцев 2018 года Азербайджан транспортировал более 38 млн тонн нефти.
Обновлено в 07:32
Энергетика
Ливия сообщила о форс-мажоре на крупнейшем месторождении Эль-Шарара
Фото: STR / EPA Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах относительно работы на месторождении Эль-Шарара.
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Энергетика
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Всего с начала нынешнего года в донской арбитраж компания направила более 12 тыс исков на общую сумму 1 млрд руб.
Обновлено в 07:08
Энергетика
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Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.
Обновлено вчера в 07:25
Энергетика
В Калининградской области с 1 января подорожает газ
Цена отопления составит 6 946 рублей за кубометр газа (в 2018 году - 6830 рублей).Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года подорожает электроэнергия.
Обновлено вчера в 10:49
Энергетика
В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли
Участники представили краткие итоги отрасли в 2018 году и озвучили прогнозы на 2019 год.
Обновлено в 07:23
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Напомним, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
Роснедра: России хватит запасов нефти ещё на 25 лет
Поставки превысят 5 млн баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен
Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.
Обновлено в 05:42
Энергетика
40% газовых активов в Северном море продает Кувейт
Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует активы в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует продать 40% своих газовых активов в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).
Обновлено в 02:00
Энергетика
«Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей
Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Энергетика
Из-за холодов цены на электроэнергию в Латвии выросли за неделю на 9%
Стоимость электроэнергии в Латвии за прошедшую неделю выросла на 8,7%, еще больше цена увеличилась в Литве – на 9,3%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Обновлено в 06:10