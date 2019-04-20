Политика
Россия арендует на 49 лет сирийский порт ТартусРИА Новости вчера в 19:29
Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом. По словам Борисова, в ходе его поездки в Сирию удалось закрепить договоренности по использованию Тартуса.
Читать в источнике
Оценить237
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-премьер Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус на 49 лет
Коммерсантъвчера в 12:34
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Происшествия
Россияне не пострадали при взрывах в Шри-Ланке
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что среди погибших и раненных в результате взрывов в отелях и церквях в Шри-Ланке нет россиян.
Обновлено в 03:39
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Футбол
Аршавин — о покере в ворота «Ливерпуля»: событие, которое ничем не объяснить
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил матч английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», когда забил в ворота мерсисайдцев четыре мяча.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Невестка Порошенко поддержала внесенную в базу «Миротворца» жену Зеленского
Обновлено в 03:06
Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку
Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.
Обновлено в 04:07
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей
Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Наука
На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено вчера в 06:13
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии
В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
Обновлено в 03:30