Политика

Россия арендует на 49 лет сирийский порт ТартусРИА Новости вчера в 19:29

Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом. По словам Борисова, в ходе его поездки в Сирию удалось закрепить договоренности по использованию Тартуса.
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Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет

Эхо Москвы04:30

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

RT на русскомвчера в 12:32

Россия арендует порт Тартус в Сирии

Газета.Ruвчера в 16:57

Борисов анонсировал контракт на аренду сирийского порта Тартус на 49 лет

РБКвчера в 13:34

Вице-премьер Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус на 49 лет

Коммерсантъвчера в 12:34

Россия арендует на 49 лет сирийский порт Тартус

РИА Новостивчера в 19:29

Борисов: Россия может получить морской порт Тартус в аренду на 49 лет в ближайшее время

ТАССвчера в 12:22
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Происшествия

Россияне не пострадали при взрывах в Шри-Ланке

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что среди погибших и раненных в результате взрывов в отелях и церквях в Шри-Ланке нет россиян.
Обновлено в 03:39
Политика

Один избирательный участок не открылся на Украине

На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Футбол

Аршавин — о покере в ворота «Ливерпуля»: событие, которое ничем не объяснить

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил матч английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», когда забил в ворота мерсисайдцев четыре мяча.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Невестка Порошенко поддержала внесенную в базу «Миротворца» жену Зеленского

Обновлено в 03:06
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.
Обновлено в 04:07
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой

Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина

Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей

Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Политика

Явка на выборах президента Украины за три часа составила почти 8%

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Наука

На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни

В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено вчера в 06:13
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Общество

МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии

В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
Обновлено в 03:30
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