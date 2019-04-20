Политика
Россия арендует на 49 лет сирийский порт ТартусРИА Новости вчера в 19:29
Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом. По словам Борисова, в ходе его поездки в Сирию удалось закрепить договоренности по использованию Тартуса.
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Вице-премьер Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус на 49 лет
Коммерсантъвчера в 12:34
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