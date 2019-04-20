Политика

Россия арендует на 49 лет сирийский порт ТартусРИА Новости вчера в 19:29

Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом. По словам Борисова, в ходе его поездки в Сирию удалось закрепить договоренности по использованию Тартуса.
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Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет

Эхо Москвы04:30

Россия арендует на 49 лет сирийский порт Тартус

РИА Новостивчера в 19:29

Борисов: Россия может получить морской порт Тартус в аренду на 49 лет в ближайшее время

ТАССвчера в 12:22

Борисов анонсировал контракт на аренду сирийского порта Тартус на 49 лет

РБКвчера в 13:34

Вице-премьер Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус на 49 лет

Коммерсантъвчера в 12:34

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

RT на русскомвчера в 12:32

Россия арендует порт Тартус в Сирии

Газета.Ruвчера в 16:57
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