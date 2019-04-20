Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в СирииГазета.Ru 12:36
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, порт будет использоваться в транспортно-экономических целях.
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Происшествия
Оператор заглянул в пасть большой белой акулы и остался жив
Фотографу и оператору Питеру Крагу, занимающемуся съемками дикой природы, удалось в буквальном смысле заглянуть в пасть большой белой акулы и остаться при этом в живых.
Обновлено в 09:45
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Авто
В ЦОДД рассказали, водители каких авто чаще всего нарушают ПДД
Чаще всего нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Политика
Пушков назвал иск о снятии Зеленского с выборов безумством
Ранее принятие киевским судом иска о снятии регистрации оценили в предвыборном штабе Владимира Зеленского, назвав происходящее «бредом», писал News.ru.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Дзюба: «Испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира»
Обновлено в 16:59
Политика
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Хоккей
Дубль Радулова вывел «Даллас» вперед в серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»
"Даллас" обыграл "Нэшвилл" и повел в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Политика
Началось голосование во втором туре выборов президента Украины
Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Более 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Как минимум 342 человека потеряли имущество из-за природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР
При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Антироссийские санкции направлены против ЕС, заявили в ФРГ
Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции направлены против ЕС, они на руку только США.
Обновлено в 11:16
Наука
Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости
Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика
Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле
Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Кино
Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:11
Политика
Суд по иску против Зеленского удалился для вынесения решения
В совещательную комнату удалились судьи 20 апреля для вынесения решения по иску о снятии кандидата Зеленского со второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 17:13
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28