Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в СирииГазета.Ru 12:36
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, порт будет использоваться в транспортно-экономических целях.
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Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе
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Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
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Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей
Максим Забелин прокомментировал в социальных сетях сокращение заместителей главных врачей в больницах республики.
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Армия и оружие
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Политика
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Мэй призвала бороться за свободу вероисповедания
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Обновлено в 20:18
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке
Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 19:59
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
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Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Религия
Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 19:48
Авто
В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили
Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Общество
Любитель пива из Британии обошел 51 тыс. пабов
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
Обновлено в 04:30
Наука
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Обновлено вчера в 10:20
Музыка
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве
В столице Украины неизвестные сообщили о «минировании» почти двух десятков торговых центров в разных частях города.
Обновлено в 18:59
Общество
Левые движения в России и социально-политические взгляды рабочих. Дискуссия с участием экспертов 22 апреля в 15:00. Регистрация
Первая посвящена особенностям современного левого движения в России.
Обновлено в 19:31
Хоккей
Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»
"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
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