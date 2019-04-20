Россия арендует на 49 лет порт Тартус в СирииГазета.Ru 12:36

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, порт будет использоваться в транспортно-экономических целях.

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

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