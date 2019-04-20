Политика
Россия арендует на 49 лет Тартус в СирииРИА Новости вчера в 12:28
Морской порт Тартус в Сирии в течение ближайшей недели передадут в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.
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Вице-премьер Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус на 49 лет
Коммерсантъвчера в 12:34
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