Политика

Россия арендует на 49 лет Тартус в СирииРИА Новости вчера в 12:28

Морской порт Тартус в Сирии в течение ближайшей недели передадут в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.
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