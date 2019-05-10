Футбол
Россия – Норвегия. ОнлайнСоветский спорт 10:15
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
В Москве трагически погиб журналист Сергей Доренко . Многим россиянам он известен по работе ведущим на «Первом канале».
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Прощание с Доренко пройдет на Троекуровском кладбище 12 мая
Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила радиостанция.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Хоккей
Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Джонни Депп разоблачил обвинившую его в побоях Эмбер Херд
Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп заявил, что разоблачил экс-супругу Эмбер Херд, ранее обвинившую его в побоях.
Обновлено в 05:26
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Общество
В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах
Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила, что разводится с мужем
В Сети уже давно ходят слухи о том, что Алена Водонаева рассталась со своим супругом, музыкантом Алексеем Комовом.
Обновлено в 11:16
Здоровье
Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите
Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае
Interfax-Russia.ru - Спасатели обнаружили тело пятого из семи туристов, попавших под лавину в горах Республики Алтай, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 08:36
Кино
Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Авто
В сети появилось изображение нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко
Обновлено в 08:10
Хоккей
Дадонов забросил первую шайбу сборной России на ЧМ-2019
Сборная России открыла счет в матче с командой Норвегии на чемпионате мира по хоккею в Братиславе.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь
Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Путешествия
Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана
Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Политика
Генсек НАТО встретится с Порошенко
«В понедельник, 13 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — сказано в сообщении.
Обновлено в 10:36
Политика
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Политика
На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления
Обновлено вчера в 14:38