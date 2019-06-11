Черчесов пригласил россиян на матч сборной против КипраФАН 11:49

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков поддержать национальную команду во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020. Черчесов напомнил, что сборная России сыграет во вторник против команды Кипра на стадионе в Нижнем Новгороде.

Черчесов пригласил россиян на матч сборной против Кипра

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