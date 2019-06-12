Сборная России по футболу с минимальным счетом обыграла КипрКрасная весна вчера в 16:51

Сборная России по футболу переиграла команду Кипра 11 июня в отборочном матче к чемпионату Европы — 2020. Единственный мяч в игре, которая прошла в Нижнем Новгороде, забил нападающий «Ростова» и российской сборной Алексей Ионов на 38-й минуте после паса с фланга от защитника Фёдора Кудряшова.

Сборная России по футболу с минимальным счетом обыграла Кипр

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