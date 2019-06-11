Черчесов пригласил болельщиков на матч с КипромСпорт-Экспресс 03:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Встреча пройдет на стадионе "Нижний Новгород" с вместимостью 45 тысяч болельщиков.

Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

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