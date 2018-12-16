Сборная России обыграла команду Финляндии (5:0) в матче Кубка Первого канала. Голкипер Игорь Шестеркин не пропустил ни одной шайбы, отразив все 22 броска.

Хоккей Хоккей Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура.

Хоккей Хоккей Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения от «Вегаса» Исход встречи решился в овертайме. Отметим, что результативной передачей в составе команды из Нью-Йорка отметился нападающий Павел Бучневич.

Хоккей Хоккей «Спартак» сыграет ретро-матч в оранжевой форме образца 1990 года Четвёртый в истории #ретроматч, который пройдет 22 декабря на арене в Парке Легенд, красно-белые проведут в историческом комплекте игровой формы, изготовленной специально к этому событию. ⠀ Наши болельщики сильно удивятся, увидев ту форму, в которой выйдет на лёд Спартак - всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах.

Хоккей Хоккей Бретт Коннолли: Овечкин может забросить в любую точку ворот По словам Коннолли, Овечкин представляет собой особую угрозу для ворот соперника, когда он в себе уверен.

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Хоккей Хоккей «Лада» в Тольятти одолела «КРС-ОЭРДЖИ» В воскресенье, 16 декабря, "Лада" принимала еще один китайский хоккейный клуб - "КРС-ОЭРДЖИ".

Хоккей Хоккей «Кристалл» дома проиграл «Мордовии» Хоккеисты «Кристалла» (Саратов) потерпели домашнее поражение от «Мордовии» (Саранск) - 2:4. Гол саранца Даниила Юнышева на 13-я минуте долго оставался единственным.

Хоккей Хоккей Сражение за Кубок: Россия разгромила Финляндию Сборная России победила финнов со счетом 5:0 и стала победителем Кубка Первого канала. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию.