Футбол
Россия – «Чертаново»: Братья Миранчуки выйдут с первых минутСоветский спорт 08:55
Напомним, Чертаново занял пятое место в своем дебютном сезоне ФНЛ, отстав на одно очко от зоны стыковых матчей. Контрольный матч со сборной России пройдет 3 июня на базе в Новогорске и будет закрыт для болельщиков.
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Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
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Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
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Обновлено в 08:50
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Обновлено в 06:12
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Происшествия
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Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
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Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
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Политика
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
Председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила 3 июня в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, что Сербия не будет поддерживать санкции Запада в отношении России.
Обновлено в 08:40
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Политика
Лавров и глава МИД Колумбии обсудят в Москве ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня проведет переговоры с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо, который будет находится в российской столице с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:36
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Экономика
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Обновлено в 08:26
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, рабочий день 11 июня — предпраздничный, поэтому будет сокращен на час.
Обновлено в 02:51
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Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
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Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
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Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
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Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
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Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
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