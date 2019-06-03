Футбол

Россия – «Чертаново»: Братья Миранчуки выйдут с первых минутСоветский спорт 08:55

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Напомним, Чертаново занял пятое место в своем дебютном сезоне ФНЛ, отстав на одно очко от зоны стыковых матчей. Контрольный матч со сборной России пройдет 3 июня на базе в Новогорске и будет закрыт для болельщиков.
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