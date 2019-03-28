Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17РИА Новости 27 марта в 04:59
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
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Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда 27 марта в 05:37
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Нидерланды и Австралия обсудили с РФ крушение «Боинга» под Донецком
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