Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17РИА Новости вчера в 04:59

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
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Александр Грушко
Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 05:37

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