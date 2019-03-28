Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17РИА Новости вчера в 04:59
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
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Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 05:37
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Технологии
«ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты
Социальная сеть «ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты, но финальное решение о ее запуске пока не принято, сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала украшения на 3,2 млн рублей
Известная телеведущая Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях фотографии своих украшений.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю
После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Самедов назвал любимый клуб в КХЛ
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что его любимым клубом в КХЛ является "Авангард".
Обновлено в 11:31
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса
Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Политика
В США уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Как пишет газета «Известия» 28 марта, руководитель агентства Дэниел Элуэлл заявил, что информация с «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии самолета не показала сбоев программного обеспечения лайнера.
Обновлено в 07:17
Наука
Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика
Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
Обновлено в 01:03
Хоккей
КХЛ официально подписала контракт с IT-компанией SAP
Контракт рассчитан на четыре с половиной года SAP – крупнейшая IT-компания в Европе.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость
По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика
Дания отказала «Газпрому» в прокладке «Северного потока-2»
Обновлено вчера в 12:03
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Авто
Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны
Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50