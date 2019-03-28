Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17РИА Новости вчера в 04:59
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
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Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 05:37
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Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
Обновлено в 20:14
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Интернет
Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля
Директор по маркетингу компании Microsoft Крис Капоссела выступил с обращением к сотрудникам, в котором запретил им устраивать корпоративные розыгрыши, сообщает The Verge.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Политика
Зеленский не задекларировал виллу в Италии
Обновлено в 11:59
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено в 19:00
Хоккей
Гол Панарина принес «Коламбусу» победу над «Монреалем»
"Коламбус" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин.
Обновлено в 21:42
Общество
Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России
Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено в 13:48
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Как сообщалось ранее, Ford Kuga четвертого поколения построят на базе новой глобальной платформы C2, которую уже «опробовали» на последнем Ford Focus.
Обновлено в 05:47
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Здоровье
У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении
У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено в 12:47
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Минобороны: 22 летательных аппарата провели разведку у границ России
Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 19:57
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58