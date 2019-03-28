Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17RT на русском вчера в 06:39

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Александр Грушко
Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 05:37

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