Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17RT на русском 06:39

Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.

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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

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