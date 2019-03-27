Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17RT на русском 06:39

Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Путину заранее доложили о деле Абызова Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Происшествия В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Общество Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Здоровье В Мозамбике выявлено пять случаев заболевания холерой Сотрудники министерства здравоохранения Мозамбика подтвердили выявление пяти случаев заболевания холерой, сообщает 27 марта Al Arabia.

Общество Каждый пятый россиянин никогда не был в театре Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хоккей Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

Недвижимость Минстрой: от регионов потребуется регулирование цен на жильё Поэтапный переход на проектное финансирование в строительной отрасли к июлю 2019 года предполагает привлечение в сферу банковской отрасли в качестве посредника, в связи с этим возникает риск, что высокие кредитные ставки банков могут существенно повлиять на стоимость квадратного метра.

Политика В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.

Шоу-бизнес Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.

Авто Ford уведет легковые автомобили из России Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.

Культура Мединский объединяет Волковский театр с Александринским Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно".

Происшествия На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Общество Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.

Авто FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.

Политика Дворкович отпраздновал день рождения не в России Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рождения не в России, сообщил РИА Новости источник в его окружении, комментируя появившиеся в СМИ утверждения, что задержанный во вторник экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в РФ на день рождения к Дворковичу.

Политика Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.

Происшествия Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.