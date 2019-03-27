Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17RT на русском 06:39
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда 05:37
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Политика
Путину заранее доложили о деле Абызова
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Здоровье
В Мозамбике выявлено пять случаев заболевания холерой
Сотрудники министерства здравоохранения Мозамбика подтвердили выявление пяти случаев заболевания холерой, сообщает 27 марта Al Arabia.
Обновлено в 06:53
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%
Обновлено в 02:25
Недвижимость
Минстрой: от регионов потребуется регулирование цен на жильё
Поэтапный переход на проектное финансирование в строительной отрасли к июлю 2019 года предполагает привлечение в сферу банковской отрасли в качестве посредника, в связи с этим возникает риск, что высокие кредитные ставки банков могут существенно повлиять на стоимость квадратного метра.
Обновлено в 05:04
Политика
В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве
В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
Обновлено в 07:25
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа
Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено в 07:30
Культура
Мединский объединяет Волковский театр с Александринским
Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно".
Обновлено в 03:43
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Общество
Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году
Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Политика
Дворкович отпраздновал день рождения не в России
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рождения не в России, сообщил РИА Новости источник в его окружении, комментируя появившиеся в СМИ утверждения, что задержанный во вторник экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в РФ на день рождения к Дворковичу.
Обновлено в 06:57
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24