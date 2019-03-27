Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17Коммерсантъ 07:39
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
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Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда 05:37
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Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Происшествия
СК опубликовал видео с задержанным Абызовым
Следственный комитет России в своем YouTube-канале опубликовал видео с задержанным экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика
Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилей
Обновлено в 08:27
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Общество
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Арестован директор поставщика компьютеров МВД
Через два дня после окончания срока компания поставила 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальное МВД принимать отказалось.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Черном море началась стрельба
В учениях задействованы корабли Погранслужбы ФСБ, Черноморского флота и авиации.
Обновлено в 07:37
Игры
«Гвинт» выпустят для устройств на платформе iOS в 2019 году
Компания CD Projekt RED выпустит карточную игру «Гвинт: Ведьмак» для устройств на платформе iOS в 2019 году.
Обновлено в 06:32
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Спорт
Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования по части совершенствования борьбы с допингом, призвав также сделать все возможное, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55