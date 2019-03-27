Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17Коммерсантъ 07:39

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
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Александр Грушко
Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер.
— Александр Грушко, российский дипломатКомсомольская правда 05:37

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