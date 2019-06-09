Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжетаГазета.Ru 08:11

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части". Об этом сообщает "Говорит Москва". Как отмечается, новая версия выйдет на телеканале 9 июня в 17.20 мск.
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Дело Голунова: эксклюзив «Вести. Дежурная часть»

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Вышла новая версия сюжета «Дежурной части» об Иване Голунове

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Коммерсантъ12:34

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ТАСС08:37

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