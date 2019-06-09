«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжетаГазета.Ru 08:11

Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.

с чего всё началось

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части". Об этом сообщает "Говорит Москва". Как отмечается, новая версия выйдет на телеканале 9 июня в 17.20 мск.

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

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Происшествия Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Политика НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

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Автоспорт Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады» Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

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