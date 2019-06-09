Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжетаГазета.Ru 08:11
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части". Об этом сообщает "Говорит Москва". Как отмечается, новая версия выйдет на телеканале 9 июня в 17.20 мск.
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с чего всё началось
Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.Вести.Ru05:22
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