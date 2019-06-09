Происшествия
«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про ГолуноваКоммерсантъ 12:34
Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове. В ней утверждается, что об опьянении журналиста в момент задержания сообщили съемочной группе полицейские.
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с чего всё началось
Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.Вести.Ru05:22
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Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Обновлено в 12:08
Происшествия
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Политика
Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы от 43 округа
Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43 округа, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Культура
Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»
Обновлено в 12:26
Политика
Порошенко захотел стать премьер-министром Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Наука
Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой
Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвались два бойца ВСУ
Напомним, 7 июня бойцы Народной милиции ДНР отбили на горловском направлении. Противник бежал, при этом часть боевиков подорвалась на минах.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США
Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Автоспорт
На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе
После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Футбол
Сын Зидана может покинуть «Реал» летом
Голкипер "Реала" Люка Зидан может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает источник со ссылкой на испанскую радиостанцию СОРЕ.
Обновлено в 09:36
Футбол
Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Общество
Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)
«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Спорт
Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене на своей странице в Инстаграме назвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04