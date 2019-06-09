Происшествия

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про ГолуноваКоммерсантъ 12:34

Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове. В ней утверждается, что об опьянении журналиста в момент задержания сообщили съемочной группе полицейские.
Читать в источнике
с чего всё началось

Дело Голунова: эксклюзив «Вести. Дежурная часть»

Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.
Вести.Ru05:22

Подробнее о событии

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Коммерсантъ12:34

Телеканал «Россия 24» не извинился за репортаж о «пьяном» Голунове

Говорит Москва11:27

«Россия 24» показала исправленный сюжет про Голунова

Lenta.ru11:30

Вышла новая версия сюжета «Дежурной части» об Иване Голунове

Вести.Ru10:30

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

ТАСС08:37

«Россия 24» выпустила отредактированный материал про Голунова

РБК12:09

Телеканал «Россия-24» сообщил о том, что журналист Иван Голунов был задержан якобы пьяным

Эхо Москвы09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Обновлено в 12:08
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Политика

Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы от 43 округа

Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43 округа, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Культура

Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»

Обновлено в 12:26
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Наука

Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой

Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвались два бойца ВСУ

Напомним, 7 июня бойцы Народной милиции ДНР отбили на горловском направлении. Противник бежал, при этом часть боевиков подорвалась на минах.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова со сцены «Кинотавра»

Обновлено в 13:14
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США

Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Авто

Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково

В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Игры

В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077

Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 06:27
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Футбол

Сын Зидана может покинуть «Реал» летом

Голкипер "Реала" Люка Зидан может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает источник со ссылкой на испанскую радиостанцию СОРЕ.
Обновлено в 09:36
Футбол

Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Общество

Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)

«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Спорт

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене на своей странице в Инстаграме назвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное