Культура

«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженого в костюм танцора
Lenta.ru
03:01

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.
Lenta.ru03:01

Подробнее о событии

Он даже не Борис! Телеканал «Россия 24» показал ростовую куклу, выдав её за суперсовременного робота

Новости Ярославля 76.ru04:38

Разоблачение года: самый умный робот в мире оказался наряженным ярославцем

Pro Город Ярославль04:02

Государственное телевидение выпустило сюжет, где под видом современного робота показали аниматора в костюме

Эхо Москвы04:00

На форуме Путину показали самого современного российского робота. Это оказался человек в костюме робота

Пункт А03:22

«Россия 24» показала репортаж с форума, где за «самого современного робота» выдали человека в костюме робота

URA.Ru02:18

«Россия 24» рассказала в сюжете про «современного робота». Им оказался аниматор в костюме

Дождь03:19

На форуме Путина в Ярославле показали «самого современного робота». Но это ростовая кукла

Znak.com00:12
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Музыка

Российским полицейским запретили посещать рэп-концерты

Полицейский, который раскрыл данную информацию и пожелал остаться неизвестным, отметил, что им теперь нельзя ходить на концерты певцов, высказывающихся против власти и призывающих к анархии.
Обновлено в 05:03
Культура

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в мире.
Обновлено в 05:00
Театры

Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна

В концертном агентстве «ДМК» подтвердили, что на спектакль с участием Андрея Гайдуляна в Петропавловске-Камчатском пришло много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям.
Обновлено в 04:58
Кино

Скотт Дерриксон останется режиссером «Доктора Стрэнджа»

Скотт Дерриксон, снявший "Доктора Стрэнджа", сядет в режиссерское кресло сиквела.
Обновлено в 04:51
Музыка

Тилль Линдеманн снимает в России фильм о себе

Обновлено в 04:49
Музыка

Группа Serebro спародировала Мамаева и Кокорина в клипе

Группа Serebro в старом составе (Серябкина, Кищук и Моргунова) выпустила клип на песню «Пятница», в котором использовала пародию на футболистов Мамаева и Кокорина.
Обновлено в 05:00
Кино

У Леонардо Ди Каприо отобрали «Оскар» Марлона Брандо

Обновлено в 04:57
Театры

К 100-летию Игоря Владимирова открывается выставка

Экспозиция, посвященная 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Игоря Владимирова, развернута в филиале Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства – в музее-квартире семьи актеров Самойловых.
Обновлено в 04:44
Культура

Кристина Орбакайте стала писательницей

Режиссером ролика выступил Алан Бадоев.В основе сюжета — история отношений вымышленной писательницы Кристины О. Она описала свои чувства в любовном романе под названием "Страницы жизни", который становится мировым бестселлером.
Обновлено в 05:04
Кино

Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинского кинофестиваля в 2019 году

Обновлено в 04:00
Культура

Жириновский призвал обновить состав «Голубого огонька» к Новому году

По мнению Жириновского, жители РФ постоянно жалуются на то, что по телевизору показывают одних и те же певцов, юмористов и артистов уже 30 лет и по каждому каналу говорят одно и то же.
Обновлено в 04:59
Культура

В Google назвали самые популярные поисковые запросы 2018 года

Чемпионат мира по футболу стал самым популярным событием среди русскоязычных пользователей Google, следует из рейтинга компании самых быстрорастущих запросов в уходящем году.
Обновлено в 04:59
Кино

В сети появился новый трейлер третьего сезона «Настоящего детектива»

HBO выложил на своем официальном ютьюб-канале второй трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив», показ которого начнется 13 января 2019 года.
Обновлено в 02:54
Кино

Умер создатель сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Ушел из жизни сценарист и продюсер Роб Дехотел. Создателю легендарного сериала «Баффи — истребительница вампиров» было 52 года.
Обновлено в 03:19
Культура

ГМИИ имени Пушкина не сможет купить картину Тициана «Венера и Адонис»

Владелец картины Тициана "Венера и Адонис", несмотря на прежние договоренности, отказался продавать полотно музею изобразительных искусств имени Пушкина.
Обновлено в 04:46
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