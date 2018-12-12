Культура
«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженого в костюм танцора
«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженого в костюм танцораLenta.ru03:01
Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.
Lenta.ru03:01
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Он даже не Борис! Телеканал «Россия 24» показал ростовую куклу, выдав её за суперсовременного робота
Новости Ярославля 76.ru04:38
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Музыка
Российским полицейским запретили посещать рэп-концерты
Полицейский, который раскрыл данную информацию и пожелал остаться неизвестным, отметил, что им теперь нельзя ходить на концерты певцов, высказывающихся против власти и призывающих к анархии.
Обновлено в 05:03
Культура
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2018 года
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в мире.
Обновлено в 05:00
Театры
Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна
В концертном агентстве «ДМК» подтвердили, что на спектакль с участием Андрея Гайдуляна в Петропавловске-Камчатском пришло много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям.
Обновлено в 04:58
Кино
Скотт Дерриксон останется режиссером «Доктора Стрэнджа»
Скотт Дерриксон, снявший "Доктора Стрэнджа", сядет в режиссерское кресло сиквела.
Обновлено в 04:51
Музыка
Тилль Линдеманн снимает в России фильм о себе
Обновлено в 04:49
Музыка
Группа Serebro спародировала Мамаева и Кокорина в клипе
Группа Serebro в старом составе (Серябкина, Кищук и Моргунова) выпустила клип на песню «Пятница», в котором использовала пародию на футболистов Мамаева и Кокорина.
Обновлено в 05:00
Кино
У Леонардо Ди Каприо отобрали «Оскар» Марлона Брандо
Обновлено в 04:57
Театры
К 100-летию Игоря Владимирова открывается выставка
Экспозиция, посвященная 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Игоря Владимирова, развернута в филиале Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства – в музее-квартире семьи актеров Самойловых.
Обновлено в 04:44
Культура
Кристина Орбакайте стала писательницей
Режиссером ролика выступил Алан Бадоев.В основе сюжета — история отношений вымышленной писательницы Кристины О. Она описала свои чувства в любовном романе под названием "Страницы жизни", который становится мировым бестселлером.
Обновлено в 05:04
Кино
Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинского кинофестиваля в 2019 году
Обновлено в 04:00
Культура
Жириновский призвал обновить состав «Голубого огонька» к Новому году
По мнению Жириновского, жители РФ постоянно жалуются на то, что по телевизору показывают одних и те же певцов, юмористов и артистов уже 30 лет и по каждому каналу говорят одно и то же.
Обновлено в 04:59
Культура
В Google назвали самые популярные поисковые запросы 2018 года
Чемпионат мира по футболу стал самым популярным событием среди русскоязычных пользователей Google, следует из рейтинга компании самых быстрорастущих запросов в уходящем году.
Обновлено в 04:59
Кино
В сети появился новый трейлер третьего сезона «Настоящего детектива»
HBO выложил на своем официальном ютьюб-канале второй трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив», показ которого начнется 13 января 2019 года.
Обновлено в 02:54
Кино
Умер создатель сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Ушел из жизни сценарист и продюсер Роб Дехотел. Создателю легендарного сериала «Баффи — истребительница вампиров» было 52 года.
Обновлено в 03:19
Культура
ГМИИ имени Пушкина не сможет купить картину Тициана «Венера и Адонис»
Владелец картины Тициана "Венера и Адонис", несмотря на прежние договоренности, отказался продавать полотно музею изобразительных искусств имени Пушкина.
Обновлено в 04:46