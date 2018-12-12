Культура

«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора
Lenta.ru
03:01

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.
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Организаторы форума, где переодетого человека выдали за робота, переложили ответственность на «Россию 24»

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Телеканал Россия-24 рассказала зрителям о якобы современном роботе, выдав за него человека в костюме робота

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В соцсетях обсмеяли робота Бориса: 10 самых смешных мемов

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«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора

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На форуме Путину показали самого современного российского робота. Это оказался человек в костюме робота

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«Россия 24» рассказала в сюжете про «современного робота». Им оказался аниматор в костюме

Дождь03:19

На форуме Путина в Ярославле показали «самого современного робота». Но это ростовая кукла

Znak.com00:12
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