Культура
«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора
«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцораLenta.ru03:01
Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.
Lenta.ru03:01
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Культура
Google назвал самые популярные темы 2018 года
Самым популярным событием 2018 года стал чемпионат мира по футболу, который проходил летом в России, в рубрике «Имена чемпионата мира по футболу» на первом месте — Игорь Акинфеев.
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Мединский предложил снять фильм «Нюрнберг» с привлечением звезд Запада
Министр культуры Владимир Мединский заявил на заседании комитета "Победа" с участием президента России Владимира Путина, что сейчас тема Нюрнбергского процесса полностью приватизирована США, но она требует достоверного освещения в отечественном кино.
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Музыка
Полицейским запретили посещать концерты рокеров и рэперов
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Культура
«Форбс» представил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Издание «Форбс» опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых авторов 2018 года.
Обновлено в 07:59
Театры
Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна
В концертном агентстве «ДМК» подтвердили, что на спектакль с участием Андрея Гайдуляна в Петропавловске-Камчатском пришло много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям.
Обновлено в 07:45
Музыка
Лидер Rammstein начал снимать в России документальный фильм
Съемки документального фильма о солисте немецкой рок-группы Rammstein Тилле Линдеманне начались в рамках его турне по России.
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Кино
Скотт Дерриксон останется режиссером «Доктора Стрэнджа»
Скотт Дерриксон, снявший "Доктора Стрэнджа", сядет в режиссерское кресло сиквела.
Обновлено в 06:48
Музыка
Sputnik наградил финалиста конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
Обновлено в 07:47
Музыка
Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в своем клипе
Группа SEREBRO опубликовала на YouTube новый клип на песню «Пятница».
Обновлено в 06:09
Кино
Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинского кинофестиваля в 2019 году
Обновлено в 07:33
Кино
Леонардо ДиКаприо остался без «Оскара»
Леонардо ДиКаприо был вынужден отдать «Оскар», который вручили Марлону Брандо в 1954 году, представителям ФБР.
Обновлено в 07:54
Музыка
YouTube-канал Satyr снял пародию на клипы группы «Ленинград»
YouTube-канал Satyr 12 декабря выпустил новое пародийное видео.
Обновлено в 07:22
Кино
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
Леонид Быков в фильме "Добровольцы". kino-teatr.ru 11 апреля 1979 года Леонид Быков погиб в автомобильной катастрофе на трассе "Минск — Киев".
Обновлено в 06:40
Культура
Жириновский хочет запретить певцам мигрировать по «голубым огонькам»
«Голубой огонек» многие заранее критикуют, мы тоже поддерживаем эту критику. Опять одни и те же артисты будут по всем каналам.
Обновлено в 06:19
Кино
Опубликован новый трейлер третьего сезона «Настоящего детектива»
Телеканал HBO опубликовал новый трейлер третьего сезона популярного сериала «Настоящий детектив», премьера которого запланирована на 13 января 2019 года.
Обновлено в 07:19