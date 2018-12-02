Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.

«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора

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