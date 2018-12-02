Культура

«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора
Lenta.ru
03:01

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.
Lenta.ru03:01

Подробнее о событии

Он даже не Борис! Телеканал «Россия 24» показал ростовую куклу, выдав её за суперсовременного робота

Новости Ярославля 76.ru04:38

Разоблачение года: самый умный робот в мире оказался наряженным ярославцем

Pro Город Ярославль04:02

Государственное телевидение выпустило сюжет, где под видом современного робота показали аниматора в костюме

Эхо Москвы04:00

«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора

Lenta.ru03:01

На форуме Путину показали самого современного российского робота. Это оказался человек в костюме робота

Пункт А03:22

«Россия 24» рассказала в сюжете про «современного робота». Им оказался аниматор в костюме

Дождь03:19

На форуме Путина в Ярославле показали «самого современного робота». Но это ростовая кукла

Znak.com00:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Музыка

Российским полицейским запретили ходить на рэп-концерты

Российским полицейским запретили посещать концерты рэперов, рокеров и панков, ведущих пропаганду против власти и призывающих к анархии, сообщает Ura.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах одного из регионов Уральского федерального округа.
Обновлено в 06:28
Культура

Google назвал самые популярные запросы в 2018 году

Поисковик Google представил список самых популярных запросов в 2018 году.
Обновлено в 06:27
Культура

Джоан Роулинг потеряла статус самой высокооплачиваемой писательницы

Американский журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых писателей в США.
Обновлено в 06:34
Театры

Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна

В концертном агентстве «ДМК» подтвердили, что на спектакль с участием Андрея Гайдуляна в Петропавловске-Камчатском пришло много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям.
Обновлено в 06:09
Музыка

Лидер Rammstein приступил к съемкам фильма в России

Обновлено в 06:16
Кино

Вторая часть «Доктора Стрэнджа» запущена в работу

Marvel Studios приступают к активной разработке второй части «Доктора Стрэнджа».
Обновлено в 04:51
Музыка

Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в своем клипе

Группа SEREBRO опубликовала на YouTube новый клип на песню «Пятница».
Обновлено в 06:09
Кино

У Леонардо Ди Каприо отобрали «Оскар» Марлона Брандо

Обновлено в 05:34
Культура

Жириновский хочет запретить певцам мигрировать по «голубым огонькам»

«Голубой огонек» многие заранее критикуют, мы тоже поддерживаем эту критику. Опять одни и те же артисты будут по всем каналам.
Обновлено в 06:19
Кино

Умер создатель сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Ушел из жизни сценарист и продюсер Роб Дехотел. Создателю легендарного сериала «Баффи — истребительница вампиров» было 52 года.
Обновлено в 06:17
Культура

Открытие «Дома культур» на Сретенке состоится 14 декабря

Бар и пространство для творческих коопераций «Дом культур» на Сретенке открывается 14 декабря, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе.
Обновлено в 06:20
Кино

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Леонида Быкова

Леонид Быков в фильме "Добровольцы". kino-teatr.ru 11 апреля 1979 года Леонид Быков погиб в автомобильной катастрофе на трассе "Минск — Киев".
Обновлено в 05:47
Кино

Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит Жюльет Бинош

Обновлено в 04:00
Театры

К 100-летию Игоря Владимирова открывается выставка

Экспозиция, посвященная 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Игоря Владимирова, развернута в филиале Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства – в музее-квартире семьи актеров Самойловых.
Обновлено в 04:44
Музыка

YouTube-канал Satyr снял пародию на клипы группы «Ленинград»

YouTube-канал Satyr 12 декабря выпустил новое пародийное видео.
Обновлено в 06:14
Главное