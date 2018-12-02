Культура
«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора
«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцораLenta.ru03:01
Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.
Lenta.ru03:01
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Он даже не Борис! Телеканал «Россия 24» показал ростовую куклу, выдав её за суперсовременного робота
Новости Ярославля 76.ru04:38
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Музыка
Российским полицейским запретили ходить на рэп-концерты
Российским полицейским запретили посещать концерты рэперов, рокеров и панков, ведущих пропаганду против власти и призывающих к анархии, сообщает Ura.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах одного из регионов Уральского федерального округа.
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Культура
Google назвал самые популярные запросы в 2018 году
Поисковик Google представил список самых популярных запросов в 2018 году.
Обновлено в 06:27
Культура
Джоан Роулинг потеряла статус самой высокооплачиваемой писательницы
Американский журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых писателей в США.
Обновлено в 06:34
Театры
Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна
В концертном агентстве «ДМК» подтвердили, что на спектакль с участием Андрея Гайдуляна в Петропавловске-Камчатском пришло много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям.
Обновлено в 06:09
Музыка
Лидер Rammstein приступил к съемкам фильма в России
Обновлено в 06:16
Кино
Вторая часть «Доктора Стрэнджа» запущена в работу
Marvel Studios приступают к активной разработке второй части «Доктора Стрэнджа».
Обновлено в 04:51
Музыка
Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в своем клипе
Группа SEREBRO опубликовала на YouTube новый клип на песню «Пятница».
Обновлено в 06:09
Кино
У Леонардо Ди Каприо отобрали «Оскар» Марлона Брандо
Обновлено в 05:34
Культура
Жириновский хочет запретить певцам мигрировать по «голубым огонькам»
«Голубой огонек» многие заранее критикуют, мы тоже поддерживаем эту критику. Опять одни и те же артисты будут по всем каналам.
Обновлено в 06:19
Кино
Умер создатель сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Ушел из жизни сценарист и продюсер Роб Дехотел. Создателю легендарного сериала «Баффи — истребительница вампиров» было 52 года.
Обновлено в 06:17
Культура
Открытие «Дома культур» на Сретенке состоится 14 декабря
Бар и пространство для творческих коопераций «Дом культур» на Сретенке открывается 14 декабря, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе.
Обновлено в 06:20
Кино
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
Леонид Быков в фильме "Добровольцы". kino-teatr.ru 11 апреля 1979 года Леонид Быков погиб в автомобильной катастрофе на трассе "Минск — Киев".
Обновлено в 05:47
Кино
Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит Жюльет Бинош
Обновлено в 04:00
Театры
К 100-летию Игоря Владимирова открывается выставка
Экспозиция, посвященная 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Игоря Владимирова, развернута в филиале Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства – в музее-квартире семьи актеров Самойловых.
Обновлено в 04:44
Музыка
YouTube-канал Satyr снял пародию на клипы группы «Ленинград»
YouTube-канал Satyr 12 декабря выпустил новое пародийное видео.
Обновлено в 06:14