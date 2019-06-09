«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратномРБК 06:30

В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения». Об этом со ссылкой на заключение медиков сообщил телеканал «Россия 24».

«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

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