Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратномРБК 06:30
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения». Об этом со ссылкой на заключение медиков сообщил телеканал «Россия 24».
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