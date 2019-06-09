Происшествия

«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратномРБК 06:30

В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения». Об этом со ссылкой на заключение медиков сообщил телеканал «Россия 24».
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«Россия 24» рассказала об опьянении Голунова и показала справку о его трезвости

Lenta.ru07:06

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о Голунове. В нем говорится, что журналиста задержали в состоянии опьянения

Snob.ru05:50

«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

РБК06:30

Телеканал «Россия-24» рассказал, что журналист Иван Голунов при задержании находился в состоянии опьянения

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Дождь06:27

Федеральный телеканал заявил об «опьянении» Голунова в момент задержания

Московский Комсомолец06:02

«Россия 24» в сюжете о «пьяном» Голунове показала справку, что он трезв

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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