Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»Известия 11:04

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией. Вещание ведется из московской студии, контакт с украинской стороной осуществляется в том числе по видеосвязи.
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На канале «Россия 1» прошёл «неполитический» телемост с участием украинцев

RT на русском13:49

Анонсированный телемост между Москвой и Киевом состоялся, хоть и в другом формате

Комсомольская правда13:41

Россияне и украинцы в ходе телемоста обсудили, что объединяет две страны

РИА Новости13:32

Участники телемоста "Надо поговорить!" провели между Москвой и Киевом диалог без политики

ТАСС13:28

Телемост Россия - Украина стартовал в эфире «России 1»

Газета.Ru10:44

«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Lenta.ru13:26

«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу

Интерфаксвчера в 11:08
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Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
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После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

После выходки с обращением к Путину Габуния вообще не показывается на улице.
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Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
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Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
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Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
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Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
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«Зенит» отдал Эрнани в аренду в итальянский клуб

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Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

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Политика

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин

Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
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Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за шторма «Барри»

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом "Барри".
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Известную певицу отправили в психушку в Москве

Обновлено в 06:38
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Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
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Политика

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Компания Volkswagen объявила цены и комплектации бюджетного паркетника Jetta VS5.
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Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

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Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
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Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Кино

Путин поздравил Лунгина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Павла Лунгина с 70-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
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Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
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В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»

Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
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ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
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Петербуржцы теперь смогут попасть на диспансеризацию по вечерам

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Обновлено в 12:45
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