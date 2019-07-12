Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»Известия 11:04
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией. Вещание ведется из московской студии, контакт с украинской стороной осуществляется в том числе по видеосвязи.
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Анонсированный телемост между Москвой и Киевом состоялся, хоть и в другом формате
Комсомольская правда13:41
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