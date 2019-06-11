Футбол
Россия - Кипр ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева победят и не пропустят?Sport-place вчера в 02:18
11.06.19 в 21:45 по МСК сборная России проведет домашний матч против Кипра. Четвертый тур группового этапа квалификации Евро 2020.
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Россия — Кипр. Прогноз (к. 1.87) на тоталы в игре отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:26
Россия - Кипр ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева победят и не пропустят?
Sport-placeвчера в 02:18
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
В России началось производство умных стиральных машин Samsung
Как сообщили в компании Samsung, производителям удалось представить серию умных стиральных машин, которые совместимы также с системой умного дома.
Обновлено в 07:46
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100
Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Дочка Оксаны Федоровой дала маме большой повод для гордости
На днях в балетной школе, где занимается пятилетняя Елизавета, прошел отчетный годовой гала-концерт, на котором дочка бывшей «Мисс Вселенной» была главной звездой.
Обновлено в 06:00
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 05:48
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве
Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков
США пытаются внушить РФ то, что Россия сама о себе не знает, это касается и "нарушений" ДРСМД, и спекуляций о связи штаба Дональда Трампа с Москвой, это не основа для диалога, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:55
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Band 4 с NFC и цветным экраном, названа цена
Компания Xiaomi на официальном мероприятии в Китае представила фитнес-браслет Mi Band 4. Внешне новинка напоминает браслет предыдущего поколения, однако отличия все же есть.
Обновлено в 06:11
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB
На первоначальном этапе Mercedes-Benz предложит две модификации кроссовера: GLB 250 и GLB 250 4MATIC, стоимость которых будет объявлена ближе к старту продаж.
Обновлено в 00:15
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Обломки упавшего неделю назад Ан‐32 нашли в Индии
Обломки пропавшего 3 июня военно-транспортного самолета Ан-32 обнаружили военные Индии на северо-востоке страны.
Обновлено в 07:34