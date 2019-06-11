Россия - Кипр ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева победят и не пропустят?Sport-place вчера в 02:18

11.06.19 в 21:45 по МСК сборная России проведет домашний матч против Кипра. Четвертый тур группового этапа квалификации Евро 2020.

Россия - Кипр ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева победят и не пропустят?

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