Происшествия

«Россия-24» переделала сюжет о журналисте ГолуновеГазета.Ru 13:17

Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. До этого телеканал ошибочно заявил об опьянении Голунова и при этом показал справку о трезвости.
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Дело Голунова: эксклюзив «Вести. Дежурная часть»

Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.
Вести.Ru05:22

Подробнее о событии

Вышла новая версия сюжета «Дежурной части» об Иване Голунове

Вести.Ru10:30

«Россия 24» выпустила отредактированный материал про Голунова

РБК12:09

«Россия 24» показала исправленный сюжет про Голунова

Lenta.ru11:30

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Коммерсантъ12:34

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

ТАСС08:37

Телеканал «Россия 24» не извинился за репортаж о «пьяном» Голунове

Говорит Москва11:27

Телеканал «Россия-24» сообщил о том, что журналист Иван Голунов был задержан якобы пьяным

Эхо Москвы09:30
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество

Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов»

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".
Обновлено в 11:44
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Общество

Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – Рособрнадзор

С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения было удалено более 500 участников.
Обновлено в 13:14
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России

Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Здоровье

Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла

Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес.
Обновлено в 14:02
Футбол

Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород

Обновлено в 12:27
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

Обновлено в 12:29
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Гаджеты

Apple распродает в России iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой

В настоящее время несколько официальных реселлеров уже начали предлагать iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой от 3 до 12 тысяч рублей.
Обновлено в 02:23
Политика

Эксперты дали оценку маневрам корабля США в Восточно-Китайском море

Эксперты дали оценку маневру корабля США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 06:50
Политика

Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.
Обновлено в 12:35
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Музыка

Филипп Киркоров представил в Болгарии новое шоу «Цвет настроения»

Обновлено в 01:20
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Обновлено в 14:20
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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