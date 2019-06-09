Происшествия
«Россия-24» переделала сюжет о журналисте ГолуновеГазета.Ru 13:17
Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. До этого телеканал ошибочно заявил об опьянении Голунова и при этом показал справку о трезвости.
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с чего всё началось
Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.Вести.Ru05:22
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Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
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После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
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Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
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Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – Рособрнадзор
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Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
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Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
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Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
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Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России
Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
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Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла
Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес.
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Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород
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Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
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В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
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ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР
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Apple распродает в России iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой
В настоящее время несколько официальных реселлеров уже начали предлагать iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой от 3 до 12 тысяч рублей.
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Политика
Эксперты дали оценку маневрам корабля США в Восточно-Китайском море
Эксперты дали оценку маневру корабля США в Восточно-Китайском море.
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Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%
В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
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Обновлено в 14:20
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Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
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Один из терминалов Шереметьево затопило
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