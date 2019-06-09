Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте ГолуновеТАСС 08:37

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Читать в источнике
с чего всё началось

Дело Голунова: эксклюзив «Вести. Дежурная часть»

Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.
Вести.Ru05:22

Подробнее о событии

«Россия 24» в качестве доказательства опьянения Голунова показала опровергающий это документ

Коммерсантъ07:49

Вышла новая версия сюжета «Дежурной части» об Иване Голунове

Вести.Ru10:30

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

ТАСС08:37

«Россия 24» показала исправленный сюжет про Голунова

Lenta.ru11:30

«Россия 24» исправит сюжет с некорректными данными об опьянении Голунова

РБК08:28

Телеканал «Россия 24» не извинился за репортаж о «пьяном» Голунове

Говорит Москва11:27

Телеканал «Россия-24» сообщил о том, что журналист Иван Голунов был задержан якобы пьяным

Эхо Москвы09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика

Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду

Обновлено в 07:18
Футбол

Игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель на турнире в Греции

Как сообщает Bild, игроки турецкой команды попали в скандал. Футболисты, которым еще не исполнилось 18 лет, вызвали в отель проституток.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

ВМС США опубликовали видео сближения кораблей РФ и США

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота РФ заявила, что в пятницу утром в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville опасно подрезал противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" (по классификации НАТО - "Удалой"), из-за чего экипажу пришлось экстренно маневрировать.
Обновлено 07 июня в 15:42
Политика

Глава полиции Молдавии отказался подчиняться новому правительству

Руководитель главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет

Американское специализированное издание The National Interest, занимающtеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено в 10:24
Спорт

Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Политика

Евросоюз признал новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду

Европейский союз приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Ростове сгорел пассажирский автобус

Очевидцы случившегося опубликовали видео в сообществе «Это Ростов-на-Дону». В автобусе большой вмести загорелся моторный отсек.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Политика

Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей

Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды

Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

Пресс-секретарь Алибасова показал, как можно перепутать «Крот» и сок

Обновлено в 10:42
Политика

В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова

Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Хоккей

Колтон Парайко: «Жена Тарасенко – вот кто настоящий MVP Кубка Стэнли»

Обновлено в 11:45
Футбол

Артем Дзюба реализовал пенальти в матче Россия – Сан-Марино

Александр Головин заработал пенальти на 30 минуте. Его успешно реализовал Артем Дзюба, забив свой 17 гол за сборную России.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Шесть человек погибли в Польше в массовом ДТП с участием грузовика

«Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья», - сообщили представители ведомства.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное