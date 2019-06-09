«Россия-24» переделает сюжет о журналисте ГолуновеТАСС 08:37

Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.

с чего всё началось

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Футбол Игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель на турнире в Греции Как сообщает Bild, игроки турецкой команды попали в скандал. Футболисты, которым еще не исполнилось 18 лет, вызвали в отель проституток.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.

Армия и оружие ВМС США опубликовали видео сближения кораблей РФ и США Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота РФ заявила, что в пятницу утром в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville опасно подрезал противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" (по классификации НАТО - "Удалой"), из-за чего экипажу пришлось экстренно маневрировать.

Политика Глава полиции Молдавии отказался подчиняться новому правительству Руководитель главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Армия и оружие Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет Американское специализированное издание The National Interest, занимающtеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.

Спорт Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.

Происшествия В Ростове сгорел пассажирский автобус Очевидцы случившегося опубликовали видео в сообществе «Это Ростов-на-Дону». В автобусе большой вмести загорелся моторный отсек.

Футбол Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти) Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.

Политика Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Политика Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.

Гаджеты Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.

Общество Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Шоу-бизнес Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».

Футбол Артем Дзюба реализовал пенальти в матче Россия – Сан-Марино Александр Головин заработал пенальти на 30 минуте. Его успешно реализовал Артем Дзюба, забив свой 17 гол за сборную России.

Происшествия Шесть человек погибли в Польше в массовом ДТП с участием грузовика «Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья», - сообщили представители ведомства.