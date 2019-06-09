Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте ГолуновеТАСС 08:37
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
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