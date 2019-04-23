Экономика
Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торгиИзвестия 02:46
Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами. Как во вторник, 23 апреля, пишет «Коммерсант», аукцион пройдет в электронном виде.
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В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы
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Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
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Мероприятие посвящено 70-й годовщине ВМС Народно-освободительной армии КНР Международный военно-морской парад, посвященный 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая, проходит 23 апреля в городе Циндао, сообщает РИА Новости.
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Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
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На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Происшествия
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Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
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У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
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Космос
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Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, представил эскизный проект нового самолета Ил-96-500Т, предназначенного, в частности, для транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный.
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Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью мужа
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Хоккей
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Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
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Политика
Еще один губернатор уходит в отставку после проигрыша Порошенко
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко предпочёл покинуть свою должность, так же как и президент Украины Пётр Порошенко В эфире программы "Сейчас уже" на "Громадське ТВ" политик сообщил, что написал заявление об увольнении.
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Шоу-бизнес
Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники
Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
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