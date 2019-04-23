Экономика

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торгиИзвестия 02:46

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами. Как во вторник, 23 апреля, пишет «Коммерсант», аукцион пройдет в электронном виде.
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Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

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Крупный вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший с начала 1990-х годов по 2009 год на внешней стороне Малого кольца МЖД между Щёлковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским шоссе и занимавший территорию более 49 гектаров. По данным «Федерации мигрантов России», на рынке трудилось более 100 тысяч человек, из которых, по данным Торговой палаты РФ, около 60 тысяч торговцев из КНР.
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