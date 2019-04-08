Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допингГазета.Ru 08:23

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости". По информации на официальном сайте ISU, причиной отстранения спортсменки стало обнаружение в ее допинг-пробе диуретика фуросемида.

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

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