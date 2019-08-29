ВВП России сократится на 30,5 триллионов рублей в ближайшие пять лет, если экономика страны останется без сверхдоходов от нефти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития России.

Российскую экономику представили без сверхдоходов от нефти

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