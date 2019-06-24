Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕВести.Ru 19:19
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию, передает РИА Новости.
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Перенос обсуждения темы взносов тормозит участие России в ПАСЕ, уверен политолог
Народные новости10:15
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика
Путин заявил о рекордном росте выручки от экспорта военной продукции
Президент России Владимир Путин заявил о росте выручки от экспорта военной продукции на 45%.
Обновлено в 10:48
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Футбол
Фарфан может пропустить несколько месяцев
По данным источника, футболист повредил колено перед стартом Кубка Америки-2019, но он решил играть за сборную Перу несмотря ни на что.
Обновлено в 18:47
Футбол
Глушакову предложили работу в женском футболе
Обновлено в 09:16
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Политика
ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФ
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Политика
Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике
Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus
Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи
В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:03
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые наркозависимые регионы России
Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили независимый антинаркотический рейтинг, в котором сравнили между собой регионы РФ, сообщают Известия.
Обновлено в 01:17
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия
ЧС в Казахстане: из-за взрыва эвакуируют целый город
С раннего утра в воинской части близ Арыси гремят взрывы: произошел пожар, и пламя добралось до боеприпасов.
Обновлено в 05:56
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» перегрузят с судна на автотранспорт
Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в ближайшее время перегрузят с судна на автотранспорт и повезут к мысу Перовского в Хабаровском крае, экологи опасаются, что дорога для животных окажется тяжелой, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43