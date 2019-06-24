Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕВести.Ru 19:19

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию, передает РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии

RT на русском19:09

ПАСЕ рассматривала резолюцию о возвращении российской делегации 9 часов

РБК18:59

Перенос обсуждения темы взносов тормозит участие России в ПАСЕ, уверен политолог

Народные новости10:15

ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ

ТАСС19:06

Парламентская ассамблея Совета Европы официально пригласила Россию участвовать в июньской сессии

Эхо Москвы19:04

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

РИА Новости18:51

Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ

Российская газета08:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика

Путин заявил о рекордном росте выручки от экспорта военной продукции

Президент России Владимир Путин заявил о росте выручки от экспорта военной продукции на 45%.
Обновлено в 10:48
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Футбол

Фарфан может пропустить несколько месяцев

По данным источника, футболист повредил колено перед стартом Кубка Америки-2019, но он решил играть за сборную Перу несмотря ни на что.
Обновлено в 18:47
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Обновлено в 09:16
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Общество

В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку

Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Политика

ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФ

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 18:06
Политика

Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике

Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
Авто

Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus

Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Политика

Песков опроверг заявления о встрече Путина и Зеленского на саммите G20

Обновлено в 01:09
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи

В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:03
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые наркозависимые регионы России

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили независимый антинаркотический рейтинг, в котором сравнили между собой регионы РФ, сообщают Известия.
Обновлено в 01:17
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия

ЧС в Казахстане: из-за взрыва эвакуируют целый город

С раннего утра в воинской части близ Арыси гремят взрывы: произошел пожар, и пламя добралось до боеприпасов.
Обновлено в 05:56
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» перегрузят с судна на автотранспорт

Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в ближайшее время перегрузят с судна на автотранспорт и повезут к мысу Перовского в Хабаровском крае, экологи опасаются, что дорога для животных окажется тяжелой, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное