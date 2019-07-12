Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотникиГазета.Ru 16:42

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что средства ПВО отразили атаку.
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Боевики атаковали российскую базу в Сирии

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Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

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В ЦПВС сообщили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

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Российские ПВО отбили атаку дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии

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Боевики атаковали российскую базу в Сирии

РИА Новости15:02

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

ТАСС15:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
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Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
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На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить".
Обновлено в 13:32
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Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.
Обновлено в 05:21
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Главное за неделю в Подмосковье: контроль скорости на дорогах и оптимизация работы почты

В 2019 году на фиксацию средней скорости движения перенастроят около 100 комплексов, установленных на потенциально опасных участках дорог Подмосковья.
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Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
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Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

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Обновлено в 00:04
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Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
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В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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