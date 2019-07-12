Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотникиГазета.Ru 16:42
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что средства ПВО отразили атаку.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Общество
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика
Турецкий кондитер-рекордсмен испечет пирог для Путина
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Чиновников ЯНАО обвиняют в фальсификации расселения аварийного жилья и строительства соцобъектов. Население ждет реакции Артюхова и сравнивает его с Кобылкиным
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана
Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено в 12:58
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом
На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить".
Обновлено в 13:32
Экономика
Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио
Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.
Обновлено в 05:21
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Общество
Главное за неделю в Подмосковье: контроль скорости на дорогах и оптимизация работы почты
В 2019 году на фиксацию средней скорости движения перенастроят около 100 комплексов, установленных на потенциально опасных участках дорог Подмосковья.
Обновлено в 07:59
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Общество
Россияне не экономят на мороженом при падении доходов
Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
Обновлено в 21:17
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 20:40
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратове приблизилось к 900
В Саратовской области с начала весенне-летнего периода 848 человек заболели мышиной лихорадкой. В больницах остаются 162 инфицированных.
Обновлено в 08:44
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Политика
Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено в 13:12