Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотникиГазета.Ru 16:42

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что средства ПВО отразили атаку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Lenta.ru16:00

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

РБК15:38

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

ТАСС15:02

В ЦПВС сообщили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

RT на русском15:08

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Известия15:07

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

РИА Новости15:02

Российские ПВО отбили атаку дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии

Газета.Ru17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Путешествия

Сколько нужно денег, чтобы провести отпуск в Турции этим летом

Турция никогда не жаловалась на недостаток приезжих из России, а после того, как Владимир Путин запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию, туристический поток в Стамбул, Кемер, Анталью и другие турецкие города имеет все шансы побить рекорды прошлых лет.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за тверка на фоне деревьев

Жительницу Брянска Алену Червякову вызвали в полицию из-за видео с тверком на фоне деревьев.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено в 05:49
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 09:03
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана

Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено в 18:46
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье

Сосуды под контролем: что нужно знать о холестерине каждой женщине

Что именно должны знать женщины о холестерине, рассказываем в нашем материале.
Обновлено в 08:20
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»

Обновлено в 02:04
Общество

Hürriyet (Турция): это не шутки (Hürriyet)

Температурные показатели превысили сезонную норму в среднем на два градуса. А Турция пережила самый жаркий июнь за последние 48 лет.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Общество

Оруэлловская антиутопия близко. Китай первым реализует эффективный контроль через соцкредит?

Отследить свой социальный рейтинг китайцы смогут в мобильном приложении Unictown, которое разработала компания CY Credit по заказу Коммунистического союза молодежи Китая.
Обновлено в 10:42
Общество

Массовые объявления о поверке водосчетчиков

В извещении выделена черным фраза: «Жители должны пройти обязательную метрологическую поверку, без которой приборы учета считаются непригодными для учета водопотребления».
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Культура

Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Общество

Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек

Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

США не поддерживают изменение формата переговоров по Украине

В Госдепе считают, что Украина выполняет обязательства в рамках Минских соглашений Соединенные Штаты не поддерживают изменение формата международных переговоров по ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.
Обновлено в 12:32
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Технологии

YouTube сформирует образовательные плейлисты

YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное