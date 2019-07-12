Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотникиГазета.Ru 16:42
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что средства ПВО отразили атаку.
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Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Путешествия
Сколько нужно денег, чтобы провести отпуск в Турции этим летом
Турция никогда не жаловалась на недостаток приезжих из России, а после того, как Владимир Путин запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию, туристический поток в Стамбул, Кемер, Анталью и другие турецкие города имеет все шансы побить рекорды прошлых лет.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за тверка на фоне деревьев
Жительницу Брянска Алену Червякову вызвали в полицию из-за видео с тверком на фоне деревьев.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено в 05:49
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана
Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено в 18:46
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
Сосуды под контролем: что нужно знать о холестерине каждой женщине
Что именно должны знать женщины о холестерине, рассказываем в нашем материале.
Обновлено в 08:20
Общество
Hürriyet (Турция): это не шутки (Hürriyet)
Температурные показатели превысили сезонную норму в среднем на два градуса. А Турция пережила самый жаркий июнь за последние 48 лет.
Обновлено в 18:22
Общество
Оруэлловская антиутопия близко. Китай первым реализует эффективный контроль через соцкредит?
Отследить свой социальный рейтинг китайцы смогут в мобильном приложении Unictown, которое разработала компания CY Credit по заказу Коммунистического союза молодежи Китая.
Обновлено в 10:42
Общество
Массовые объявления о поверке водосчетчиков
В извещении выделена черным фраза: «Жители должны пройти обязательную метрологическую поверку, без которой приборы учета считаются непригодными для учета водопотребления».
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Культура
Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Общество
Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек
Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
США не поддерживают изменение формата переговоров по Украине
В Госдепе считают, что Украина выполняет обязательства в рамках Минских соглашений Соединенные Штаты не поддерживают изменение формата международных переговоров по ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.
Обновлено в 12:32
Экономика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Технологии
YouTube сформирует образовательные плейлисты
YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12