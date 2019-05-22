Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали ракетамиКубань 24 11:00
По данным ведомства, террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетели. Оставшиеся девять реактивных снарядов уничтожили дежурные силы ПВО российской авиабазы.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Наука
Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики
Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Обновлено в 13:00
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Huawei заменит Android собственной операционной системой
Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Политика
Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в среду прокомментировала возобновление США покупок нефти у Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Космос
NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Общество
В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что результаты опроса показали, что жители Екатеринбурга не против строительства храма, главным вопросом остаётся место.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Футбол
В Лигу Европы вышел тульский «Арсенал»
Встреча московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» закончилась победой москвичей, а значит тульский «Арсенал» впервые в истории выходит в Лигу Европы.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции
После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Обновлено в 15:32
Политика
Визит Трампа на турнир по сумо официально подтвердился
Обновлено в 16:59
Экономика
В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»
В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Авто
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено в 13:01
Политика
Госдеп похвалил переговоры Путина, Лаврова и Помпео
Разговор президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео в Сочи был «чрезвычайно позитивным».
Обновлено в 10:59
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено в 09:17
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский намерен вынести на референдум
ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения референдума, касаемо переговоров между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36