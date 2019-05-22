Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали ракетамиКубань 24 11:00

По данным ведомства, террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетели. Оставшиеся девять реактивных снарядов уничтожили дежурные силы ПВО российской авиабазы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим

RT на русском08:29

В Сирии террористы опять атаковали российскую базу «Хмеймим»

Газета.Ru13:04

Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

РБК09:02

Россия и США ищут виновных в предполагаемой химатаке

Коммерсантъ14:32

Силы ПВО базы Хмеймим отразили очередной обстрел со стороны боевиков

Интерфакс08:24

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости08:17

Боевики осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня в сторону Хмеймима

Говорит Москва08:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Наука

Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики

Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Обновлено в 13:00
Политика

Германия выступает против экстерриториальных санкций США

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Гаджеты

Huawei заменит Android собственной операционной системой

Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Политика

Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти у Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в среду прокомментировала возобновление США покупок нефти у Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Космос

NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс

Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Общество

В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что результаты опроса показали, что жители Екатеринбурга не против строительства храма, главным вопросом остаётся место.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Футбол

В Лигу Европы вышел тульский «Арсенал»

Встреча московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» закончилась победой москвичей, а значит тульский «Арсенал» впервые в истории выходит в Лигу Европы.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы

Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции

После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Обновлено в 15:32
Политика

Визит Трампа на турнир по сумо официально подтвердился

Обновлено в 16:59
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Китай высоко оценил российские системы РЭБ

Обновлено в 04:50
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Авто

В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено в 13:01
Политика

Госдеп похвалил переговоры Путина, Лаврова и Помпео

Разговор президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео в Сочи был «чрезвычайно позитивным».
Обновлено в 10:59
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

В Иране контролируют нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 15:31
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский намерен вынести на референдум

ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения референдума, касаемо переговоров между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное