Армия и оружие
Рейтинг был составлен международной организацией Global Firepower. Отмечается, что первое место в списке досталось Соединённым Штатам, а третье Китаю. Четвёртую позицию занимает Индия, а замыкает пятёрку сильнейших армий мира Франция.
RT на русском10:21
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Армия и оружие
Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет
Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Жителей Центральной России, Урала и Сибири пригласят служить на Дон
Проходить службу в Ростовской области пригласят жителей Центральной России, Урала и Сибири, следует из сообщения ЮВО.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Армия РФ получила более 3 тысяч боевых машин в 2018 году — Минобороны
Вооруженные силы России в 2018 году ввели в эксплуатацию более 3 тыс. боевых машин, увеличив долю современной бронетанковой техники до 31% и автомобильной техники — до 59%.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Тульскую научно-производственную роту ВДВ укомплектуют инженерами
Научно-производственная рота десанта, созданная на базе Тульской воздушно-десантной дивизии ВДВ, будет привлечена к научным разработкам и проектированию в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении «Сплав», где спроектированы все реактивные системы залпового огня, в том числе «Ураганы», «Смерчи» и «Торнадо».
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Глава Пентагона подтвердил приказ Армии США убивать мигрантов
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник»
В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Для воинских частей и соединений подготовлено 150 караульных собак
Более 150 караульных собак подготовлено к службе в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольских краях, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также в российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу
Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
США намерены убедить ОЗХО, что Сирия сохраняет запасы химоружия
США намерены убедить ОЗХО, что "Сирия сохранила возможность производить и использовать химическое оружие".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Боевики ВСУ из тяжелого вооружения обстреляли Спартак
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Авдеевка (оккупирована ВСУ. — прим.ред.) – Спартак: выпущены две мины из 120-миллиметрового миномета, совершено 40 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
В уходящем году в РВСН проведено более 1400 мероприятий различной направленности
В течение года в РВСН проведено порядка 1400 мероприятий.
Обновлено в 09:46