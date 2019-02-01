Российскую актрису Ирину Усок задержали в СШАРИА Новости вчера в 12:50

с чего всё началось

Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке. Актрису в тюрьме посетил генконсул Сергей Овсянников.

Общество Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.

Происшествия В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.

Общество Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс.Музыке» Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.

Происшествия В Сети появилось видео неудачной посадки самолета в Магадане Самолет авиакомпании "S7 Airlines" не смог приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра.

Авто Автозавод Haval готовится к серийному производству Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае.

Происшествия Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.

Кино В Сети появился трейлер нового «Форсажа» В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.

Общество Грубость начальников наносит экономике России вполне ощутимый ущерб «Враждебное» поведение руководителя (ВРП) может наносить ущерб как экономике фирмы, в которой он работает, так и экономике страны в целом.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Авто Toyota выпустит новую Supra с заводским тюнингом Ранее был представлен первый тюнинг-пакет для Toyota Supra, который сделали в ателье Prior Design.

Гаджеты Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.

Происшествия Число пострадавших при пожаре в Буэнос-Айресе выросло до 112 По меньшей мере 112 человек пострадали во время пожара в одном из отелей в центре Буэнос-Айреса.

Происшествия Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.

Происшествия В Подмосковье зарезали полицейского Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Происшествия СМИ узнали о завершении расследования дела экс-сенатора от КЧР Защита Дерева утверждает, что экс-сенатор может выйти на свободу уже в начале следующей недели, так как следователи не уложилось за год с проведением всех юридических процедур и не предъявили ему окончательного обвинения.

Происшествия Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.