с чего всё началось

Ряд СМИ в США предположили ранее, что встреча экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сына Трампа Дональда-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера и других с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году свидетельствует о "сговоре России с Трампом", который должен был помочь Трампу прийти к власти.

Политика Политика Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.

Армия и оружие Армия и оружие Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.

Политика Политика Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.

Политика Политика Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Политика Политика США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.

Политика Политика Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо "Специальная миссия ОЗХО была развернута в Сирии в начале января, чтобы установить факты, касающиеся обвинений в химатаке", - заявили в ОЗХО.

Политика Политика Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января

Политика Политика Пенс раскрыл детали грядущего обращения Трампа к нации Вице-президент США Майк Пенс раскрыл детали грядущего обращения президента страны Дональда Трампа к нации.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Армия и оружие Армия и оружие ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.

Политика Политика Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.

Политика Политика Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины.

Политика Политика Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.