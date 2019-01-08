Политика
Ряд СМИ в США предположили ранее, что встреча экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сына Трампа Дональда-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера и других с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году свидетельствует о "сговоре России с Трампом", который должен был помочь Трампу прийти к власти.
РИА Новости11:12
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Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
"Специальная миссия ОЗХО была развернута в Сирии в начале января, чтобы установить факты, касающиеся обвинений в химатаке", - заявили в ОЗХО.
Обновлено в 13:12
Политика
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января
Обновлено в 11:19
Политика
Пенс раскрыл детали грядущего обращения Трампа к нации
Вице-президент США Майк Пенс раскрыл детали грядущего обращения президента страны Дональда Трампа к нации.
Обновлено в 11:06
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Политика
Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода
Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины.
Обновлено в 10:55
Политика
Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США
Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.
Обновлено в 12:28
Политика
Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану
Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Обновлено в 04:33