Политика

Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
РИА Новости
11:12

Ряд СМИ в США предположили ранее, что встреча экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сына Трампа Дональда-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера и других с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году свидетельствует о "сговоре России с Трампом", который должен был помочь Трампу прийти к власти.
РИА Новости11:12
с чего всё началось
Во вторник, 8 января, федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег неназванным влиятельным бизнесменом из России и его инвестиционной фирмой, сообщает
 New York Times (NYT).
РБК11:23

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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
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