Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеровКоммерсантъ 11:36
В настоящий момент рабочая группа РПЛ продолжает выработку новой формулы лимита. Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
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Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.
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