Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 годуДума ТВ вчера в 03:08
Основной рост в прогнозе закладывается на национальные проекты и рост инвестиций в инфраструктуру. О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
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с чего всё началось
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.РБКвчера в 00:00
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России предрекли рецессию: почему власти не признают проблемы в экономике
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