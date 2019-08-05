Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 годуДума ТВ вчера в 03:08

Основной рост в прогнозе закладывается на национальные проекты и рост инвестиций в инфраструктуру. О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Читать в источнике
Комментировать365
с чего всё началось

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

России предрекли рецессию: почему власти не признают проблемы в экономике

Московский Комсомолецвчера в 10:20

Глава института, предсказавшего обвал экономики в 2019 году, объяснил, как его избежать

URA.Ruвчера в 05:24

Экономист: Россияне не заметят технической рецессии в 2019 году

Национальная служба новостейвчера в 03:51

Эксперты прогнозируют спад российской экономики

Газета.Ruвчера в 10:19

Эксперты считают, что рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году

ТАССвчера в 02:50

Эксперты Столыпинского института прогнозируют рецессию в России в 2019 году

Коммерсантъвчера в 02:27

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

РБКвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия

В Минобороны назвали предварительную причину ЧП на складе под Ачинском

Обновлено в 01:05
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол

Намли недоволен, что в матче с «Зенитом» арбитр не использовал VAR

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли высказал претензии по поводу работы арбитра в матче четвертого тура чемпионата России против «Зенита».
Обновлено в 01:46
Экономика

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено вчера в 10:34
Политика

Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро

По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Названы самые популярные сладости у россиян

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Политика

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу

По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Экономика

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции

Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад

Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:08
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Авто

Nissan Qashqai vs Mitsubishi Eclipse Cross: японская разборка

Конфигуратор на официальном сайте Mitsubishi не балует вариациями: актуальный Eclipse Cross можно купить в фиксированных исполнениях либо с передним, либо с полным приводом.
Обновлено в 01:30
Культура

Семь наград и Гран-при завоевали в Сочи танцоры из Железноводска

Обновлено в 01:13
Общество

Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа

Воздух прогреется в Москве во вторник до 17 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
Обновлено вчера в 23:09
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк

33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено вчера в 10:41
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class замечен во время тестов

Новый Mercedes-Benz S-Class, премьера которого намечена на 2020 год, был замечен во время испытаний в Брекенридже, штат Колорадо.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме

Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Здоровье

Ученые рассказали о растущей опасности купания в водоемах

В связи с глобальным потеплением в теплых водоемах стремительно размножаются опасные микроорганизмы — бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, предупредили зарубежные медики.
Обновлено в 01:19
Футбол

Александр Зинченко — о победе над «Ливерпулем»: «Хотел бить пенальти последним, но Жесус опередил меня»

Напомним, 4 августа подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии, который проходил на «Уэмбли».
Обновлено в 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное