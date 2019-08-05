«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

с чего всё началось

Основной рост в прогнозе закладывается на национальные проекты и рост инвестиций в инфраструктуру. О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Транспорт Часть «Аэроэкспрессов» в Шереметьево и обратно отменят 7-11 августа Расписание "Аэроэкспрессов" в московский аэропорт Шереметьево и обратно и электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 7 по 11 августа из-за ремонтных работ на перегоне.

Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.

Авто Названы цены на новый Subaru Outback 2020 На официальном сайте компании Subaru в разделе «конфигуратор» появились цены на обновленную версию модели Outback 2020.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Происшествия Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушен Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Футбол «Барселона» отдаст Видаля в аренду «Интеру» "Интер" вступил в переговоры с "Барселоной" насчет аренды чилийского полузащитника Артуро Видаля, рапортует Inter News.

Экономика Объем рынка облачных услуг в РФ к концу года может вырасти до $1 млрд Согласно исследованию IDC, в целом до 2023 года аналитики прогнозируют совокупные среднегодовые темпы роста рынка облачных сервисов на уровне 14,6%. Таким образом, к 2024 году совокупные расходы компаний на публичные и частные облака могут достичь $1,6 млрд, уточняется в релизе.

Политика Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Общество В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Общество Госслужащие попросили увеличить командировочные В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Транспорт «Победа» приостановила рейсы в Армению Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) на зимний период, заявили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.

Происшествия Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели» Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.

Общество Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.