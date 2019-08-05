Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 годуДума ТВ вчера в 03:08

Основной рост в прогнозе закладывается на национальные проекты и рост инвестиций в инфраструктуру. О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Читать в источнике
Комментировать365
с чего всё началось

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

России предрекли рецессию: почему власти не признают проблемы в экономике

Московский Комсомолецвчера в 10:20

Глава института, предсказавшего обвал экономики в 2019 году, объяснил, как его избежать

URA.Ruвчера в 05:24

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

РБКвчера в 00:00

Экономист: Россияне не заметят технической рецессии в 2019 году

Национальная служба новостейвчера в 03:51

Эксперты считают, что рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году

ТАССвчера в 02:50

Эксперты Столыпинского института прогнозируют рецессию в России в 2019 году

Коммерсантъвчера в 02:27

Эксперты прогнозируют спад российской экономики

Газета.Ruвчера в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Транспорт

Часть «Аэроэкспрессов» в Шереметьево и обратно отменят 7-11 августа

Расписание "Аэроэкспрессов" в московский аэропорт Шереметьево и обратно и электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 7 по 11 августа из-за ремонтных работ на перегоне.
Обновлено в 04:31
Авто

LADA Granta в июле стала самой продаваемой моделью в России

Обновлено в 03:50
Происшествия

Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто

В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Авто

Названы цены на новый Subaru Outback 2020

На официальном сайте компании Subaru в разделе «конфигуратор» появились цены на обновленную версию модели Outback 2020.
Обновлено в 02:00
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Воробьев отметил важность развития производства сыра в Подмосковье

Обновлено в 03:41
Политика

Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:37
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушен

Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге

Обновлено в 03:53
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Футбол

«Барселона» отдаст Видаля в аренду «Интеру»

"Интер" вступил в переговоры с "Барселоной" насчет аренды чилийского полузащитника Артуро Видаля, рапортует Inter News.
Обновлено в 01:28
Политика

Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»

Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Объем рынка облачных услуг в РФ к концу года может вырасти до $1 млрд

Согласно исследованию IDC, в целом до 2023 года аналитики прогнозируют совокупные среднегодовые темпы роста рынка облачных сервисов на уровне 14,6%. Таким образом, к 2024 году совокупные расходы компаний на публичные и частные облака могут достичь $1,6 млрд, уточняется в релизе.
Обновлено в 04:00
Политика

Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка

В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Госслужащие попросили увеличить командировочные

В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Транспорт

«Победа» приостановила рейсы в Армению

Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) на зимний период, заявили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:39
Общество

Ростовская область увеличила производство зерновых

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына

После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели»

Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.
Обновлено в 03:03
Общество

Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Модернизированные истребители «Супер Сухой» поступят в ВСК России

На вооружение Воздушно-космических сил России поступят модернизированные истребители «Супер Сухой».
Обновлено в 04:17
Здоровье

В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов

Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное