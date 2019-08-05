«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

с чего всё началось

Основной рост в прогнозе закладывается на национальные проекты и рост инвестиций в инфраструктуру. О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

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