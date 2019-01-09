Экономика

Российской экономике предсказали доминирование в Европе в 2030 году
Известия
05:12

По мнению специалистов, в 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира. ВВП страны по паритету покупательской способности достигнет $64,2 трлн. Далее следуют Индия ($46,3 трлн) и Соединенные Штаты ($31 трлн).
Известия05:12

Подробнее о событии

РФ сохранит место среди крупнейших экономик мира

News.ru06:09

Российской экономике предсказали доминирование в Европе в 2030 году

Известия05:12

Ставка на структурные реформы закрепит лидирующие позиции экономики РФ в Европе

Экономика сегодня06:53

России предсказали попадание в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году

RT на русском05:38

России предрекли попадание в топ‐10 экономик мира

Телеканал 360°05:59

России пообещали экономическое доминирование в Европе

Московский Комсомолец02:33

России предсказали европейское доминирование

Lenta.ru02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Полицейского убили в подмосковном Подольске

Майор полиции Максим Дунаев был убит в подмосковном Подольске в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 06:00
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил

Обновлено в 06:10
Экономика

Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В сенате США заблокировали новые санкции против России

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах

Тринадцатилетняя девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 05:55
Политика

Песков заявил, что понимание с WADA достигнуто

"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Лаос передал России 30 танков Т-34

Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

Обновлено вчера в 22:55
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Общество

ПФР рассказал, как будут назначаться пенсии в 2019 году

Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.
Обновлено в 05:52
Финансы

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено в 05:53
Происшествия

В аэропорту Внуково нашли тело мужчины

Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.
Обновлено в 02:15
Экономика

Российской экономике предсказали доминирование в Европе в 2030 году

По мнению специалистов, в 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Apple сократит производство iPhone на 10%

Компания Apple попросила своих партнеров замедлить производство новых моделей iPhone.
Обновлено в 06:42
Происшествия

На курорте в Камбодже погибли двое россиян

В Камбодже во время отдыха погибли двое туристов из России. Семейная пара приехала на курорт в Сиануквиле из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Магнитогорске проверят все сохранившиеся подъезды пострадавшего дома

В Магнитогорске будет проведёт технический аудит всех сохранившихся подъездов многоэтажки, пострадавшей в результате взрыва ранним утром 31 декабря.
Обновлено в 05:37
Экономика

Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС

С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Nord Stream 2 построил более 400 километров «Северного потока — 2»

Обновлено в 06:07
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Общество

В Госдуме предложили разрешить переносить новогодние выходные

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести в России «свободные» новогодние выходные.
Обновлено в 06:40
Политика

Шефчович подтвердил встречу по газу Россия-Украина-ЕК 21 января

"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января", - написал Шефчович в своем Twitter.
Обновлено в 06:04
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $59,5 за баррель

Обновлено в 00:38
Главное