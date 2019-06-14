Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в СШАРИА Новости 11:59

Сообщается, что злоумышленник также убил заместителя шерифа округа. Помимо этого, его обвиняют в грабеже магазина и заправки. Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
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Посольство РФ в США выясняет обстоятельства смерти чемпиона РФ по сноуборду Кольцова

Интерфакс14:05

Погиб от пули наркомана. Российского сноубордиста застрелили в США

Спорт-Экспресс15:30

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

Sports.ru10:03

Российский сноубордист застрелен в США

Газета.Ru14:51

Посольство РФ в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Кольцова

ТАСС12:45

В Лос-Анджелесе убит чемпион России по сноуборду

Говорит Москва12:56

Российского сноубордиста застрелили в США

РИА Новости11:59
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Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Обновлено в 14:17
Происшествия

Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

Обновлено в 13:56
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

Обновлено в 03:17
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 09:58
Политика

ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

Организация Объединенных Наций предоставила Украине свои рекомендации по принятому Верховной радой закону о государственном языке.
Обновлено в 14:16
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Общество

Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Общество

Замдиректора театра кукол Образцова уволен из-за скандала

Юрий Шерлинг, замдиректора Кукольного театра имени Сергея Образцова уволен на фоне скандала.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Китай оказался участником производства F-35

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 15:02
Политика

Киев не сможет обмануть Международный суд в Гааге

Киев пытается обманом выиграть у России суд в Гааге. Однако арбитраж не намерен идти на поводу у Незалежной.
Обновлено в 13:58
Космос

Суперкомпьютер HPE Spaceborne проработал 615 дней на МКС

Обновлено в 14:12
Происшествия

МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Обновлено в 14:54
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Принц Джордж держит своего отца в тонусе

В грядущий уикенд принца Уильяма ждут поздравления с Днем отца. Вместе с Кейт Миддлтон он воспитывает троих детей.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
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