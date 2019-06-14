Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в СШАРИА Новости 11:59

Сообщается, что злоумышленник также убил заместителя шерифа округа. Помимо этого, его обвиняют в грабеже магазина и заправки. Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
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Посольство РФ в США выясняет обстоятельства смерти чемпиона РФ по сноуборду Кольцова

Интерфакс14:05

Российский сноубордист застрелен в США

Газета.Ru14:51

В Лос-Анджелесе убит чемпион России по сноуборду

Говорит Москва12:56

Российского сноубордиста застрелили в США

РИА Новости11:59

Погиб от пули наркомана. Российского сноубордиста застрелили в США

Спорт-Экспресс15:30

Посольство РФ в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Кольцова

ТАСС12:45

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

Sports.ru10:03
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Происшествия

Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов

Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками

Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Авто

Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу

Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено в 06:46
Общество

Сын Алибасова решил вывезти отца из России

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
Гаджеты

TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса

Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Космос

Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено вчера в 10:12
Финансы

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.
Обновлено в 06:31
Культура

Кинофестиваль «Зеркало» открылся оркестровыми версиями песен «Кино»

В пятницу на открытии XIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» в городе Юрьевце Ивановской области звучали оркестровые версии легендарных песен группы Виктора Цоя «Кино».
Обновлено в 16:05
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Происшествия

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено в 11:46
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Транспорт

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»

Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Политика

Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Единоборства

Хабиб признался, что не любит побеждать

Обновлено в 15:30
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Главное