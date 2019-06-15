Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в СШАРИА Новости 11:59
Сообщается, что злоумышленник также убил заместителя шерифа округа. Помимо этого, его обвиняют в грабеже магазина и заправки. Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
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Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Обновлено в 06:45
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли 12 населенных пунктов за сутки
Двенадцать населенных пунктов обстреляли за последние сутки боевики в сирийских провинциях Хама и Латакия.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Эквадор начал расследование о предполагаемом шпионаже Ассанжа
Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.
Обновлено в 21:32
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии
Обрушение стены здания произошло в Боготе. Инцидент унес жизни двух человек.
Обновлено в 20:38
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 19:18
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Политика
ЕС осудил применение смертной казни в Белоруссии
"ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - цитирует Косьянчич пресс-служба ведомства.
Обновлено в 15:22
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Путешествия
Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)
Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес
Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии
Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Политика
А холмский спикер — против…
Поделюсь заочным общением с холмскими депутатами и их председателем.
Обновлено в 21:35
Общество
Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить
Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Хоккей
Хара подтвердил, что играл в финале Кубка Стэнли с переломами
42-летний защитник "Бостон Брюинз" Здено Хара сообщил, что в финале Кубка Стэнли с "Сент-Луис Блюз" играл с переломами челюсти.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев.
Обновлено в 09:25