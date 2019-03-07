Политика
Российского посла вызвали в МИД СловакииRT на русском 13:49
Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
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с чего всё началось
— Мы сошлись в том, что и российская, и словацкая стороны считают необходимым всемерно сохранять нынешний уровень наших отношений, которые являются действительно партнёрскими, сохранять добрую атмосферу между нашими странами, — цитирует РИА "Новости" посла.Life.ru15:42
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