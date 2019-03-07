Политика

Российского посла вызвали в МИД СловакииRT на русском 13:49

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
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с чего всё началось
— Мы сошлись в том, что и российская, и словацкая стороны считают необходимым всемерно сохранять нынешний уровень наших отношений, которые являются действительно партнёрскими, сохранять добрую атмосферу между нашими странами, — цитирует РИА "Новости
" посла.
Life.ru15:42

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Российского посла вызвали в МИД Словакии

Известия16:14

Зачем МИД Словакии вызвал российского посла

Газета.Ru16:29

Посла России вызвали в МИД Словакии

Взгляд.ру13:46

Посла РФ вызвали в МИД Словакии из-за реакции на статью о «врагах России»

ФАН14:23

Российского посла вызвали в МИД Словакии

RT на русском13:49

МИД Словакии вызвал посла России из-за реакции на статью о врагах Москвы

РБК14:32

Посол России в Братиславе сообщил о вызове в МИД Словакии

Говорит Москва13:28
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Политика

Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено в 22:41
Происшествия

В Первоуральске потушили крупный пожар в магазине

В Первоуральске потушили пожар в магазине на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 20:45
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально объявили о расставании

Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.
Обновлено в 17:07
Хоккей

«Даллас» дома разгромил «Колорадо» благодаря хет-трику Радулова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на домашнем льду крупно победил "Колорадо Эвеланш" Встреча закончилась со счетом 4:0.
Обновлено в 23:16
Политика

Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики.
Обновлено в 22:39
Политика

Пентагон может лишить Илона Маска доступа к секретным данным

Как рассказал агентству представитель Пентагона, у Илона Маска есть доступ к секретным данным, потому что SpaceX занимается запусками военных спутников.
Обновлено в 22:55
Политика

В Китае анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить визит в Россию в 2019 году.
Обновлено в 22:17
Политика

В США умер старейший член палаты представителей

В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл.
Обновлено в 19:05
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Политика

Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа

Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 19:24
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено в 15:17
Космос

Туристы «КосмоКурса» смогут взять в космос домашних животных

Туристы, которые отправятся в космос на корабле "КосмоКурса" смогут за дополнительную плату взять с собой в полет своих домашних животных.
Обновлено в 23:09
Армия и оружие

«Стягивают все силы НАТО»: эксперт о стратегии США в Арктике

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что США создают в Арктике "атмосферу выдавливания" России.
Обновлено в 22:24
Космос

Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»

Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено в 21:43
Наука

Ученые назвали опасность высокого уровня тестостерона

Исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга рассказали об опасности, которую таит в себе высокий уровень тестостерона у мужчин.
Обновлено в 21:55
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Футбол

Виллиан больше всех забил за «Челси» в еврокубках за 5 лет – 12 голов

Полузащитник «Челси» Виллиан отличился в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (3:0). 30-летний бразилец забил 12-й гол за лондонцев в еврокубках.
Обновлено в 23:08
Финансы

Сбербанк снизил ставки валютных вкладов

Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Берлускони снова стал фигурантом коррупционного дела

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони проходит подозреваемым по делу о коррупции при вынесении решений одним из высших надзорных органов, сообщает агентство Agi.
Обновлено в 21:49
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Политика

ЦИК Украины утвердила 39 кандидатов в президенты

В ходе заседания ночью 8 марта члены украинской ЦИК отменили регистрацию Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова в качестве кандидатов.
Обновлено в 22:46
Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:09
Политика

Тимошенко письменно обязалась вернуть Украине Крым

Лидер украинской партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подписала письменное обязательство, в котором пообещала вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева в случае своей победы на выборах главы государства.
Обновлено в 07:53
Политика

МИД подтвердил задержание граждан США в Новороссийске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Немец получил пожизненное за отравление еды своих коллег

Немецкий рабочий получил пожизненный срок заключения за то, что подсыпал своим коллегам в еду яд. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:57
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Российский актёр театра и кино, пародист, телеведущий.
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